「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（１２月７日、中京）みやこＳをレコードで制して重賞初制覇を成し遂げたダブルハートボンドは２７日、栗東坂路で併せ馬。馬なりながら力強いフットワークで４Ｆ５４秒３−４０秒０−１２秒９をマークしてラブルラウザー（２歳１勝クラス）と併入した。大久保師は「思ったより軽くなりましたが、競馬へ行ったらビュンビュン走る馬なので、オーバーワークにならないでいいかと思います」と納得の表情