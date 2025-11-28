「新馬戦」（２９日、京都）今年の新馬戦は１８戦６勝と絶好調な上村厩舎から、注目の若駒がデビューを迎える。芝で３勝を挙げたイカットを母に持つサトノセプター（牡２歳、父キングマン）が土曜京都５Ｒ（芝１６００メートル）に鞍上Ｃ・デムーロで出走。最終追いは栗東ＣＷで６Ｆ８３秒５−３８秒０−１１秒５をマークした。ラストは鋭い切れを披露し、「追い切りはもともと動くから」と上村師も納得の表情を浮かべた。１