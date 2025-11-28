「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）先週日曜の東京３Ｒで史上４３人目、現役では７人目となるＪＲＡ通算８００勝を達成した友道康夫調教師（６２）＝栗東。ダービー３勝などＧ１・２３勝を誇る名トレーナーが、ジャパンＣに２頭を送り込む。アドマイヤテラはオークス３着のある母アドマイヤミヤビも育てた思い入れのある血統。友道師は「ミヤビはコロンとしていたけど、この馬は胴が長い。ミヤビはお父さんを出すからきょ