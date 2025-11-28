「京阪杯・Ｇ３」（３０日、京都）セントウルＳ６着のアブキールベイは２７日、栗東坂路で単走。４Ｆ５４秒６−３９秒４−１２秒３を計時してキビキビと駆け上がった。坂口師は「動きは良かったですね」と動きに不安なしを強調する。前走はプラス１４キロの４２２キロだったが、「今回は４３０キロ台になりそうですね。精神面が良くなって成長期に入ったと思う。この中間に負荷を強めてこられたのも成長したからだと思う」と