「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が、このほど取材に応じ、２８日公開の映画で、２０２３年に２８歳の若さで死去したプロ野球・阪神の元選手・横田慎太郎さんの生きざまを描いた「栄光のバックホーム」について、「横田選手が一生懸命に生き抜いた人生を見て知ってほしい。特に阪神ファンは５回くらい見に行ってほしい」と語った。横田さんは、鹿児島実