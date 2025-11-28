日本テレビは２８日、同局の人気演芸番組「笑点」３０日放送回で、座布団１０枚達成者が出ると発表した。座布団１０枚獲得は、昨年１２月２２日放送の三遊亭小遊三以来、約１年ぶり。２３日の放送では、春風亭昇太が１０枚獲得の賞品について「私、実際に見ましたが、本当に素晴らしい豪華な賞品が待っていますから、頑張って下さい」とメンバーを鼓舞するも、誰も信用していない様子。そして林家たい平が９枚獲得し、純白の