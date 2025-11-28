おととい香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに83人の死亡が確認されました。現在も鎮火には至っていません。きのう撮影されたマンション内部の写真です。すべてが燃え尽くされ、瓦礫と化しています。記者「発生から31時間以上たちましたが、高層階ではまだ火があがっているのが確認できます」おととい発生した香港北部・大埔区の高層マンション火災。出火当時、マンションでは大規模な修繕工事が行われ、竹でできた足