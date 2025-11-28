約1年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の『恋する警護24時 season2』。本日11月28日（金）放送の第7話より最終章へ突入。事件も恋も警護も混沌渦巻く最終章で、物語はまたしても“驚愕の展開”を繰り広げていくことに。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！北沢辰之助（岩本照）が梶原昌司（板尾創路）から受け取った五十嵐殺害事件の捜査資料にあった殺害現場の遺留品写真から、辰之助、原湊（藤原丈一郎）、そして