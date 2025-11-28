11月27日の「あいち県民の日」を祝うイベントが、名古屋で開かれました。大同大学和太鼓部の演奏で始まった記念イベント。「あいち県民の日」は県政150周年を記念して制定されたもので、イベントに参加した大村知事は「愛を知る県として、愛知県をもっと知って、もっと盛り上げて欲しい」と話しました。さらに、元プロハンドボール選手の土井レミイ杏利さんと、元SKE48の日高優月さんのトークショーが開か