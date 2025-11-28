2026年1月8日より読売テレビ・日本テレビ系で放送される、勝地涼と瀧本美織のW主演ドラマ『身代金は誘拐です』に、浅香航大、酒向芳、桐山照史、泉谷星奈が出演することが決定した。 参考：勝地涼＆瀧本美織、『身代金は誘拐です』W主演に決定娘を誘拐された夫婦役に 本作は、2025年1月期に放送された『私の知らない私』（読売テレビ・日本テレビ系）の制作チームによる完全オリジナルの考察ミステリー。物語