今では大都市圏の鉄道路線のほとんどで採用されている「女性専用車両」。多くの鉄道会社で「任意の協力」という形で利用が呼びかけられているが、男性が乗車するトラブルが度々起きているという。東香名子氏が所長を務める「鉄道トレンド総研」に寄せられた目撃情報とは――。（鉄道トレンド総研所長・鉄道コラムニスト東 香名子）連載『鉄道トレンド最前線』をフォローすると最新記事がメールでお届けできます。女性専用車両に