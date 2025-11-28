これまでのお話 小さいものを撮るときに使うのがマクロレンズ。でも小さいものだからミクロじゃないの？ という疑問がありますよね。それは、レンズが拡大するのでマクロなんです。0.5倍はレンズ的には拡大ではありませんが、まあまあ大きく写せるからなのか、製品名にマクロの名前がついたりしています。 マクロ解説回もどうぞ。