ソフトバンクが28日から公式オンラインストアでモイネロのMVP、小久保監督の最優秀監督賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の各受賞選手を記念したグッズを受注販売する。モイネログッズは豪華記念腕時計など6点。変わり種として小久保監督の座右の銘「一瞬に生きる」のワードが入った「徳利（とっくり）＋おちょこ2個セット」などもある。