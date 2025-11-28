お笑いタレント・やす子（27）が26日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。90歳まで働かなくていい金額を貯めたいことを明かした。この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にしてる女」。3年間で休んだ日数がわずか「7日」だけと明かしていたやす子にMCの上田晋也が「あと何年ぐらいは休みなしで働きたいと思ってるの?」と尋ねた。これに「90歳まで働かなくてもいいお金