守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。ソフトバンクの牧原大成内野手（33）は来季も二塁手での2年連続受賞と失策ゼロを意識。恩師でもある西武・鳥越裕介ヘッドコーチ（54）は遊撃手として守備率.997のプロ野球記録を持つが、それを上回る“10割”を目指す。育成入団からプ