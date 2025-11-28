28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては87.1円安。出来高は3351枚だった。 TOPIX先物期近は3363.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.07ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50080 -503351 日経225mini