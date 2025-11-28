今年９月の陸上世界選手権で男子１００メートル代表の桐生祥秀（２９＝日本生命）が３０代突入への心境を明かした。桐生は２７日、埼玉・嵐山町で地元の中学生を対象に「世界に挑む原動力〜挑戦の楽しみ方〜」のテーマで講演した。桐生は２０代最後の今季、日本選手権（７月）の１００メートルでは５年ぶりに優勝。富士北麓ワールドトライアル（８月）で８年ぶりに９秒台（９秒９９）をマークし、世界選手権でも同種目とリレ