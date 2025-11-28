格闘家の堀口恭司選手がUFCフライ級8位にランクインしました。9年ぶりにアメリカ総合格闘技団体の最高峰・UFCに復帰した堀口選手は当時フライ級11位のタギル・ウランベコフ選手に3ラウンド2分18秒でサブミッションによる1本勝ちを収めました。堀口選手は2013年にUFCデビューをすると4連勝。5戦目で当時王者だったデメトリアス・ジョンソン選手とのタイトルマッチで5ラウンド、サブミッションによる一本負け。その後3連勝しUFCから