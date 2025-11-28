電車での居眠りは日本の安全神話の象徴だが、時には地獄を見ることも。三重県在住の50代女性から、そんな悲惨なエピソードが寄せられた。大学生のとき、医療系の学生が所属する「医学卓球部」に入っていた女性。当時、茨城県に住んでいたとおり、その日はデビュー戦のために、都内の試合会場へ電車で向かっているときだった。「鞄の中にユニフォームやラケットなど全部入れてあって、更に財布などの貴重品も入れたセカンドバッグも