【人気エピソードをマンガ化】もはや誰も信用できない!?職場で靴を盗まれた30代女性。上司に相談しても相手にされず、自分で行動に出た結果。自分で貼り紙をしてみたら…… 女性はビルメンテナンスの会社で働いていた。靴は戻ってきたものの、なんとも後味の悪い結果となってしまった。※この記事は2023年8月に配信した記事をマンガ化したものです。マンガの制作にはAIを使用しています。