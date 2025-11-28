職場はあくまで仕事をする場所であり、他人のライフスタイルを品評する場ではない。しかし、自分の価値観を押し付け、無神経な言葉を投げかけてくる人もいる。投稿を寄せた千葉県の40代男性は、職場の女性のデリカシーのない発言に呆れた経験があるという。（文：篠原みつき）「どうしてー？なんでボウズなのー」男性は、5歳になる息子と自分の髪を、自らバリカンで刈って「ボウズ頭」にしているという。美容院代もかからず、清潔