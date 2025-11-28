壇上に注がれる歓声と拍手は、ドラフト指名された選手たちに負けていなかった。１１月２６日、神田駿河台の明大リバティータワーで行われた東京六大学野球秋季リーグ戦優勝パレード後の祝勝会。副将の瀬千皓（せ・ちひろ）外野手（４年＝天理）は卓越したトーク術を披露し、最後まで場内を盛り上げた。終演後、自身の４年間を振り返り、言った。「本当に長かったですね。デビューが早かったというのもあるんですけど、その