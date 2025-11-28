乃木坂46・久保史緒里【撮影＝鈴木健太(KENTA Inc.) 】 乃木坂46・久保史緒里の卒業コンサートが11月26日、27日に横浜アリーナで開催された。2016年9月4日に乃木坂46 3期生としてグループ加入以降、アイドルとしてはもちろんのこと、近年は話題のテレビドラマや映画、舞台作品にも多数出演し、俳優としても着実にキャリアを積み重ねてきた久保。この2日間にわたる卒業コンサートでは彼女の9年間にわたるアイドル人