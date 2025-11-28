ロッテのドラ１、健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気（１８）が２７日、群馬・高崎市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。背番号は１８に決まった。ピンストライプのユニホームに袖を通し、表情を引き締めた。石垣は１０月２４日の指名あいさつの際、憧れのドジャース・佐々木朗希が背負った「１７」を希望していたが、「１８」を選んだ。「結構迷っちゃいました」