第４５回ジャパンＣ（３０日、東京）の枠順が２７日、確定した。前回の天皇賞・秋を○―◎で馬単１３９０円を的中した櫻坂４６の武元唯衣（２３）は、その秋の盾を制した３歳マスカレードボールを本命に指名。祖父は元ＪＲＡ調教師で競走馬が身近にいる環境で育った経験をもとに、鋭い視点でビッグレースを分析する。馬券は２８日１８時３０分からネットで発売される。＊＊＊前回の天皇賞・秋は◎ミュージアムマイルが