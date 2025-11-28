恒例となった明石家さんまのスペシャルドラマ第１１弾、日本テレビ系「さんまと坂本九２人の国民的スター知られざる運命」が１２月１４日午後７時から放送される。２０１５年の第１弾放送から、明石家さんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番。第１１弾では、既に大スターとして活躍していた坂本九と、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていた若かりし頃の明石家さんま。２人の大スターの知られざる