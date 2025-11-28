細田守監督のフリーランス転身後初の長編作品『時をかける少女』（2006年）が、きょう28日に日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後11：09※放送枠15分拡大、本編ノーカット）で放送される。【写真】美しい夕日をバックに…顔を寄せ合う名シーン『時をかける少女』は、細田監督がフリーになって初めて手掛けた長編映画。原作は筒井康隆氏が1965年に発表したSF小説で、これまでたくさんの映像作品が作られてきた。1983