ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¡¢12·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§54¡ËÆâ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¶å2¿Í¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¡Ù¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºäËÜ¶åÌò¤Ï¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥µ¥ó¥Þ¤òÇ®±é¡ª»³ÅÄÍµµ®¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¶å2¿Í¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤È¡¢¿²¤ë²Ë