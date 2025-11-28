俳優の福士蒼汰が主演を務める2026年1月スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）に吉川愛、正名僕蔵、竹財輝之助、太田莉菜、谷原七音、本多力の出演が決定した。【全身ショット】カッコイイ！全身ブラックコーデで登場した福士蒼汰本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案