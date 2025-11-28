俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）の第8話が、28日に放送される。筒井真理子が演じるのは薫の母・花村聖子。かつては薫の「優秀さ」を誇りに思い、その人生に無言のプレッシャーをかけてきた聖子だが、11月14日放送の第6話で自身が1年前にがんの手術を受けていたという衝撃の秘密を薫に告白。母娘の関係は一変した。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！波瑠、川