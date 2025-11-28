女優でタレント小池里奈（32）が27日、インスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。小池は「徳間書店『ENTAME36℃vol．2』発売中」とつづり、レースのトップス姿で椅子の上にしゃがむ様子を公開した。この投稿に「里奈ちゃん可愛い過ぎる〜」「素敵ですなー」「超カワイイ」などのコメントが寄せられている。