モデルでタレントゆきぽよ（29）が27日、インスタグラムを更新。着物姿の姉妹ショットを公開した。ゆきぽよは「今年も姉妹でUniversal Kimono Award 2025でした」とつづり、妹でモデルゆみちぃ（木村友美＝22）との着物姿を公開した。そして「着物とギャルは日本の伝統！！これからの若い子達にどっちも伝え続けていけたらいいな」と思いをつづった。この投稿に「そっくりですね。可愛い」「素敵な着物美人」「最高にゴージャス