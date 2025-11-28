俳優福士蒼汰（32）が主演するフジテレビ系月9ドラマ「東京P.D.警視庁広報2係」（1月13日放送開始、午後9時）の新キャストが28日、発表され吉川愛（26）、正名僕蔵（55）、竹財輝之助（45）、谷原七音（21）らが出演する。同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。福士演じる今泉麟太郎は、捜査一課を夢見るも広