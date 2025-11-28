歌手の田原俊彦がYouTubeチャンネルに「【秋の札幌】トシちゃんLIVE札幌公演に潜入！あのゲストが舞った！」を更新。ライブにゲスト出演する福永俊介アナウンサーの密着取材を通して、札幌公演の裏側を公開した。 （関連：【画像】田原俊彦、ライブ終了後は半裸で腕立て） 福永アナウンサーがゲスト出演することになったきっかけは、2025年4月放送の『どさんこワイド179』（STV札幌テレビ）。田原が出演し番組の