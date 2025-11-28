エンゼルスで怪我に苦しみ、満足のいく活躍が出来なかったレンドン(C)Getty Imagesこのまま幕引きとなれば、衝撃を生むのは必至だ。現地時間11月26日、米スポーツ専門局『ESPN』のエルデン・ゴンサレス記者は、エンゼルスが2026年シーズン終了までとなっているアンソニー・レンドンとの7年契約をバイアウト（買い取り）する協議を行ったと報道した。【動画】衝撃を生んだ名場面エ軍時代の右打者レンドンが放った左打席での圧巻