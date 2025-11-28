Ｊ１清水は２７日、静岡市内でアウェー・湘南戦（３０日）に向け一部非公開調整した。ＦＷ千葉寛汰は前節のＣ大阪戦（９日、１―４）で６試合ぶりにベンチ入り。出番に飢える若武者が、今夏復帰後初のリーグ戦先発を見据えてアピールを続ける。チャンスは自らたぐり寄せる。千葉はこの日の全体練習後にも居残りでシュート練習に参加。一心不乱に打ち込み続けた。「とにかく試合に出ていいプレーをする、数字を残す。この２つだ