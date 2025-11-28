北朝鮮の偵察情報総局（旧偵察総局）が、中国で活動する傘下の貿易要員を対象に検閲を実施していることが分かった。最近、貿易要員らが外貨獲得に積極的に動く中、私的流用を防ぎ、得られる外貨を掌握する狙いがあるとみられるが、こうした疑心暗鬼が収益の低下を招きかねない状況だ。26日、中国のデイリーNK現地情報筋によると、偵察情報総局主導の今回の検閲は先月から始まり、11月中旬現在まで約1カ月にわたり続けられている。