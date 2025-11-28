愛知県岡崎市に住む10代の男性が「はしか」に感染していたことがわかりました。男性は紅葉の名所「香嵐渓」を訪れていたということで、豊田市が注意を呼びかけています。豊田市によりますと、岡崎市に住む会社員の10代の男性は、今月23日の夜に頭痛や咳などの症状が出て、その後発熱したことから、25日に病院を受診したところ、はしかの感染が確認されました。感染経路は分かっていませんが、男性は症状が出た23日午後3時か