国内FA権を行使して日本ハムから巨人へ入団した松本剛選手が入団会見を行いました。松本選手の入団について水野編成本部長は「阿部監督と相談しながら、松本選手を獲得に行こうということになりました。プレーだけじゃなくても野球に対する姿勢、首位打者もとった経験があり、もう一度ジャイアンツにきて輝いてほしい。守備、肩、脚のある選手ですし、外野の一角で中心になってやってくれると思っています」と獲得に至った経緯を説