ノルドストリームの施設＝19日、ドイツ北部ルブミン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ロシア産天然ガスをドイツに送る海底パイプライン「ノルドストリーム」が2022年に破壊された事件で、イタリア当局は27日、ドイツ側が出した逮捕状に基づき拘束したウクライナ国籍の男をドイツに引き渡した。同国メディアが伝えた。イタリア当局は今年8月に事件の調整役を務めたとされる男を逮捕した。その後、最高裁が手続きの不備を理由