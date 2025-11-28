函館市の住宅に母親の遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで58歳の男が逮捕されました。男は「放置はしていない」と容疑を否認しています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、函館市の無職・早川広容疑者（58）です。早川容疑者は、同居する母親の圭子さん（89）の遺体を自宅に放置し、遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、先月(2025年10月)から圭子さんと連絡がとれなかった親族がきのう（2025年11月27日）正午ごろ