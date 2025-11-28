2024年発覚した車両の組み立て作業での不正を受け、JR貨物はきのう（2025年11月27日）、作業場を報道陣に公開し、再発防止策を説明しました。JR貨物が報道陣に公開した室蘭の輪西車両所です。機械をつかって貨物列車の車輪を車軸にはめ込んでいました。JR貨物をめぐっては2024年9月、貨物列車の車輪などを車軸にはめて「輪軸」を組み立てる作業で、車軸などを押し込む際の圧力が基準を超えていたにもかかわらず、基準値に収まるよ