小田急江ノ島線藤沢駅の新改札が設置される予定の藤沢駅南北自由通路＝２７日、藤沢市藤沢駅南北自由通路の拡幅と小田急江ノ島線藤沢駅の橋上化に向けた駅改良工事を巡り、神奈川県藤沢市は２７日、２０２６年１月末に橋上駅舎２階の新改札の利用を開始する方針を明らかにした。「湘南の玄関口」といわれる同駅の混雑解消や利便性の向上を図る。同日の市議会藤沢都心部再生・公共施設再整備特別委員会で報告した。現在、小田急