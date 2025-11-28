俳優の浅野忠信が５２歳の誕生日ショットを披露した。２７日が誕生日の浅野はインスタグラムで「ありがとうございます＃５１歳よりも５２歳！」とつづり、誕生日ケーキや花束を持った姿をアップした。この投稿には俳優の永瀬正敏や女優の渡辺真起子、歌手のクリスタルケイらも祝福。他にも「年々渋みと色気が増して素敵」「ずーっと応援してます」「素敵な５２歳」などの声が殺到している。