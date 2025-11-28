ロシアのプーチン大統領は27日、アメリカとウクライナが協議した和平案は「合意の土台になり得る」との見解を示す一方で、ウクライナ軍が支配地域から撤退することが停戦の条件だと強調しました。プーチン大統領：アメリカが提案する協議案は、将来の合意の土台になると考えている。プーチン氏は27日、和平案の概要が停戦協議の基盤となる可能性があるとする一方で、「法的正当性を失ったゼレンスキー大統領と文書を交わすことはで