巨人の船迫大雅投手（２９）が２７日、都内の事務所で契約更改交渉に臨み、３４００万円増の年俸９０００万円（金額は推定）でサイン。今季は自己最多の５７試合登板ながら、８被弾を喫した右腕は「今シーズンは自分の中で一番苦しいシーズン。ホームランの数が多かったのでそこは改善していきたいと思います」と満足しなかった。今季も１軍フル帯同で２勝３敗、防御率２・８１とフル回転。「ツーシーム、シュート系のボールを