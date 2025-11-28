香港の高層マンションで26日に発生した大規模な火災では、これまでに83人が死亡し70人がけがをしていて、今も200人以上と連絡が取れない状況です。火事があった香港のマンションでは、火災発生からおよそ30時間たった27日午後9時ごろにも一部の部屋から炎が上がっていました。地元メディアによりますと、これまでに少なくとも83人が死亡、70人以上がケガをしていて、今も200人以上と連絡がとれていないということです。避難した住