「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内で開催された。オリックスの紅林弘太郎内野手（２３）は遊撃部門で初受賞。２位の西武・源田に５票差をつけ「ずっと源田さんと今宮さんの時代でしたが、これから紅林時代を作っていけるよう頑張ります」と誓いを立てた。２３年シーズンは１２７試合に出場し、守備率・９８９と高い数字を残した。「取れるかな…」と淡い期待を抱いた中、源田が１１５票で紅林は１１