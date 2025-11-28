「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第１日」（２７日、宮崎ＣＣ＝パー７２）古江彩佳（２５）＝富士通＝が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り首位と１打差、３位につけた。首位は６バーディー、１ボギーの永峰咲希（３０）＝ニトリ、岩井明愛（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝の５アンダー。古江が相性の良さを見せつけた。この大会はルーキーイヤーの２０１９年から数えて、２年ぶり６度目の出場。うち４度トップ