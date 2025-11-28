パリのルーブル美術館＝10月30日（ロイター＝共同）【パリ共同】パリのルーブル美術館は27日、来年1月14日から、欧州連合（EU）加盟国にノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを加えた欧州経済地域（EEA）以外からの訪問客の入館料を45％引き上げることを決めた。現在より10ユーロ高い32ユーロ（約5800円）となる。フランスメディアが伝えた。今回の値上げで1500万〜2千万ユーロ（約27億〜約36億円）の収益増を見込ん